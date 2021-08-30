Илон Маск планирует закупать электричество из солнечный батарей и продавать его американцам
В США существует довольно распространенная практика покупки земли и производств частными предпринимателями, чтобы в будущем продавать добытую продукцию обычным гражданам. Примерно такая система работает с электроэнергией: любой человек может покупать её для розничной торговли. Похоже, что миллиардер и создатель известнейшей в мире марки автопрома Tesla Илон Маск решил влиться в ряды поставщиков электричества.
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Он и его компания оформили специальную заявку, которую позже отправили в регулирующие органы штата Техас для заключения соглашения. Заниматься продажей электричества будет дочерняя компания Tesla Energy Ventures, которую создали несколько дней назад.
Если кратко, схема работы будет такой: Tesla возьмёт в аренду пару государственных солнечных электростанций (панелей), после чего будет вынуждена платить ежемесячный налог на продукцию, а всем её составом распоряжаться самостоятельно. Как уже заявили в Tesla, электричество пойдёт на нужды местного населения и для личных экспериментов внутри компании. О каких именно опытах идёт речь – источник не указывает.
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