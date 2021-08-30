Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В США существует довольно распространенная практика покупки земли и производств частными предпринимателями, чтобы в будущем продавать добытую продукцию обычным гражданам. Примерно такая система работает с электроэнергией: любой человек может покупать её для розничной торговли. Похоже, что миллиардер и создатель известнейшей в мире марки автопрома Tesla Илон Маск решил влиться в ряды поставщиков электричества.

реклама

Он и его компания оформили специальную заявку, которую позже отправили в регулирующие органы штата Техас для заключения соглашения. Заниматься продажей электричества будет дочерняя компания Tesla Energy Ventures, которую создали несколько дней назад.

Если кратко, схема работы будет такой: Tesla возьмёт в аренду пару государственных солнечных электростанций (панелей), после чего будет вынуждена платить ежемесячный налог на продукцию, а всем её составом распоряжаться самостоятельно. Как уже заявили в Tesla, электричество пойдёт на нужды местного населения и для личных экспериментов внутри компании. О каких именно опытах идёт речь – источник не указывает.

Источник.