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Каждый уважающий себя пользователь мобильного устройства рано или поздно задумывался о недостаточном количестве оперативной памяти. Сколько бы не предоставлял производитель, почти любого объёма ОЗУ рано или поздно становится мало. Чуть-чуть уровнять положение дел в сторону юзеров вначале решила китайская компания ZTE, впервые добавившая в свою операционную систему функцию Memory Fusion Technology. Само название говорит о том, что она должна в некоем роде ускорять или увеличивать память. Именно так на деле и происходит.

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В следом за ZTE нечто подобное недавно пообещала не менее известная китайская фирма Xiaomi. Представитель компании сделал акцент на том, что Memory Fusion Technology появится уже в прошивке MIUI 12.5. В связи с тем, что она мало чем будет отличаться от MIUI 12, MFT должна стать флагманом обновления и его главным нововведением.

На нынешний момент возможность расширить оперативную память планируют предоставить всем пользователям, чьё устройство будет поддерживать актуальную версию прошивки. Работать это будет следующим образом: на смартфоне юзера автоматически создастся некоторое количество пустого пространства, никак не влияющего на характеристики и производительность, которое будет зарезервировано под нужды дополнительного ОЗУ. Первая версия позволит увеличить память с 8 до 10 Гб, а если у вас 12 Гб, то до 14 включительно. С выходом следующих обновлений для прошивки количество места под ОЗУ увеличится до 6 и больше Гб.