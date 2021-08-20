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Илон Маск лично представил робота Tesla Bot, переодевшись в него на сцене

Выглядит он как всегда футуристично.
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12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут
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Если кто-либо до сих пор сомневался в гениальности миллиардера Илона Маска, сегодня светлый ум инженера и изобретателя получил железное доказательство – сцена с новым революционным роботом Tesla Bot. Чтобы самостоятельно провести показ, а не доверять управление роботом в чьи-то руки, Илон Маск сам в него переоделся, после чего начал "плясать" по сцене, показывая, на что способны современные технологии в правильном исполнении.

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Краткий обзор на человекоподобного робота начался с того, насколько его сложно отличить от гуманоидов по форме и пропорциям. Управление ботом будет производить почти тот же механизм, что встроен в электромобили Tesla, только в разы усовершенствованный и переделанный под хозяйственные нужды.

Главная особенность робота при выполнении бытовых задач – способность самому выбирать, что и как следует делать. Например, роботу не нужно будет говорить "возьми эту дрель, возьми этот шуруп и закрути его в ту стену". Механизм ИИ-обучения упростит команду до минимума: "закрути болт", "установи деталь" и т.д. По словам Илона Маска, важнейшей функцией робота станет защита от "восстания машин" или чего-то подобного. Пропорции Tesla Bot следующие: высота – 175 см., вес – 57 кг., максимальная скорость – 8 км/ч.

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