Вся линейка RTX 3000 приближается к рекомендованным ценам, а RX 6000 только дорожают
В эпоху майнинга даже самые незначительные приближения видеокарт к рекомендованным ценам уже принимаются как праздник. Тем более, когда месяцы назад спекулянты и перекупщики раскупили весь товар, а геймеры по всему миру даже не могут пройти новый Resident Evil из-за отсутствия нужного графического процессора. Похоже, что вскоре это станет возможно. Аналитики неделю наблюдают позитивную динамику снижения цен на карты серии RTX 3000 компании nVidia.
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По графику аналитиков 3DCenter, с 17 января и до 16 мая включительно о рекомендованных ценах на RTX 3000 никто и не думал говорить За них просили на 304% дороже, чем нужно. Ровно в тот момент упал курс криптовалют, как и прямая на графике: 30 мая за RTX нужно было переплатить всего лишь 233%. 20 июня – 191%, 14 июля – 153%, а 8 августа – 144%. Итого на сегодняшний день новое поколение nVidia можно получить в 1,4 раза дороже.
С Radeon RX 6000 от AMD всё гораздо-гораздо хуже. Некая позитивная динамика также прослеживается, но с недавнего времени видеокарты этой серии понравились майнерам: с 4 июля и до сегодняшнего числа переплата возросла со 153 до 159%. Пик стоимости наблюдался 2 мая. За RX 6000 просили в 2,1 раза больше, чем того требовалось.
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