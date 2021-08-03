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Если вы входите в число ПК-бояр, часто проводите время за любимой PlayStation или активно играете на чём-либо ещё, вы наверняка слышали о GTA 6. Студия Rockstar настолько хороша в плане маркетинга, что ещё задолго до релиза в игру хотят поиграть миллионы фанатов, даже учитывая то, что она может не существовать. Так или иначе, популярнейший комментарий под отчётом для инвесторов от Rockstar звучит так: "Мы никогда не увидим GTA 6". Популярность к нему пришла не с пустоты.

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Во-первых, в отчёте указаны не просто достижения компании в области продаж видеоигр. Там рассказывается колоссальные достижения, которым могут позавидовать любые другие разработчики. Если данные Rockstar Games верны, только GTA 5 купили более 150 миллионов раз. Вся серия может похвастаться вдвое большей цифрой – 350 тысяч проданных копий.

Во-вторых, не нужно забывать, что следующим крупным проектом выступит порт GTA 5 на PlayStation 5. За счёт "консольщиков" корпорация сможет обеспечивать зарплаты всем сотрудникам минимум 3 года, а уже далее, возможно, начнется полноценное создание GTA 6.

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