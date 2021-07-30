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Как известно, iOS является одной из самых удобных и одновременно закрытых операционных систем мира. Через неё очень сложно отправить файлы на Windows, Android или куда-либо в другие места, т.к. разработчики сделали акцент на безопасности. В некоторых планах они с ней даже перестарались. "Взломать" ОС – считается большим достижением среди энтузиастов и хакеров. Уже не раз iOS переносили на Windows. Несколько дней назад малоизвестная команда разработчиков похвасталась тем, что впервые портировала iOS 14 на смартфон Google Pixel 4. Главная особенность порта в том, что энтузиасты не упустили ни одной малейшей функции.

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Если кратко, они сделали это благодаря написанному ими же компилятору на Java, который соединял старую и новую операционные системы воедино, а потом удалял остаточные файлы ненужной. Главный вывод со всей проделанной работы был сделан таков: ядро Darwin взаимозаменяемо. Это означает, что на все системы Apple можно поставить любую ОС, подходящую по системным требованиям.

Если вы тоже хотите поэкспериментировать с Apple и Android, пока что вам придётся подождать. По сообщениям энтузиастов, готовый код почти готов к публикации в интернете. Им осталось залатать несколько несущественных дыр.