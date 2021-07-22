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Крупная российская розничная сеть DNS перед поступлением большой партии видеокарт нового поколения RTX 3000 устроила в сети большой опрос на тему того, сколько покупателей планируют покупать устройства. После того, как об этом узнали из новостей, на сайт магазина зашли десятки тысяч желающих получить карты. Вскоре распродажа началась. Приобрести чипы могли только заранее зарегистрированные пользователи.

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Соблюдая традиции, после окончания распродажи магазин устроил ещё один опрос и попросил всех тех, кто купил видеокарты для домашнего пользования, а не перепродажи или майнинга, сообщить о себе в комментариях. Желательно с фотоотчётом. Конечно, спрос на карты по рекомендованным ценам ожидаемо оказался слишком велик, а методы борьбы DNS со спекулянтами почти себя не оправдали.

Об этом можно судить по количеству комментариев под постом. На данный момент их всего 4 тысячи. Стоит учитывать и тот факт, что большинство из них – вопросы к модераторам и просьбы устроить ещё одну распродажу для опоздавших. Согласно данным последнего опроса, свои устройства смогли получить лишь 15% желающих. 60% готовы снова попытать удачу.

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