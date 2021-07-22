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Как всегда, инсайдерская информация оказалась самой правдивой. Том Хендерсон с Твиттера не подвёл фанатов: Electronic Arts начала раздачу Battlefield 1 на бесплатной основе. ПК-игроки уже сейчас могут загрузить игру в магазине Origin и наслаждаться онлайн-шутером. Сделать они это смогут только первый месяц. Далее придётся платить 11 долларов каждое первое число.

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Соответствующая акция появилась вчера на официальной странице Amazon Prime Gaming. Главное условие бесплатной игры – приобретение Prime-подписки. Новым пользователям даётся месяц на бесплатное пользование. Обычная плата за подписку составляет 9-12 долларов в зависимости от выбора пользователя.

Таким образом Amazon совместно с Electronic Arts решили напомнить геймерам, что с октября текущего года в магазинах появится Battlefield 2042, а, значит, сейчас самое время перепройти прошлые серии и вспомнить, как выигрывать в сетевых матчах. Напомним, что в новой части сюжетной линии не будет. Разработчики сделают упор на мультиплеере. Бесплатная раздача закончится 4 августа, а за два дня до конца EA также даст возможность бесплатно получить и Battlefield V. Игра будет входить в ту же самую Prime-подписку.

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