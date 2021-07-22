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GameSpot: каждый второй купивший Cyberpunk 2077 ни разу не запускал её

Вероятно, игра и правда разочаровала многих.
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В связи с тем, что недавно Cyberpunk 2077 прошла все проверки и её вернули в PlayStation Store, издание GameSpot решило узнать, насколько геймеры разочарованы своей покупкой. Как мы знаем, игра получила не самые хорошие отзывы из-за чрезмерного количества багов, из-за чего репутация Cyberpunk 2077 и CD Projekt RED заметно пошла под откос, но никто даже не предполагал, что отношение к тайтлу настолько негативное.

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Опросив по меньшей мере 370 тысяч человек и составив полную картину ситуации, издание подвело итоги. Сам опрос назывался "Кто всё ещё играет в Cyberpunk 2077 в 2021 году?". Согласно данным журналистов, положительный ответ на главный вопрос (продолжаете ли вы играть в Cyberpunk?), дали всего лишь 7% опрошенных (26 тыс. человек). Чуть больше геймеров (12%/45 тыс.) уже закончили игру и ждут появления дополнительного контента.

Гораздо больше людей ответили просто "Не-а" – 30%/112 тыс. человек. Очевидно, им игра не понравилась, вследствие чего они бросили её прохождение. Наибольшее количество голосов принадлежит варианту "никогда не начинал играть". Так ответили 51% всех игроков. Иными словами, чуть более 190 тысяч опрошенных. Вероятно, из-за отрицательных отзывов это количество геймеров просто не захотело запускать игру.
Источник.

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Voova
12:58
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GameSpot: каждый второй купивший Cyberpunk 2077 ни разу не запускал её
pakos2835
12:58
ой ой и у богов оказывается не все так гладенько
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