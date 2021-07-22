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С самого релиза Cyberpunk 2077 компания CD Projekt RED ненамеренно нарушает все свои обещания. Польская студия перенесла два крупных дополнение для Cyberpunk, а онлайн-версии проекта вообще может никогда не быть, т.к. геймеры ушли из него так же быстро, как и пришли. Возможно, даже быстрее. Насчёт играбельности ситуация так и не прояснилась: кто-то говорит, что положение улучшилось, кто-то, что не изменилось. В любом случае, разработчики не стоят на одном месте и планируют выпустить ещё 17 бесплатных дополнений.

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Они выйдут в течение ближайших 2-х лет. На Reddit обнаружили несколько файлов игры, косвенно указывающих на большие перспективы Cyberpunk 2077 в плане DLC. Семнадцать из них можно будет скачать бесплатно. После них, если всё пойдет по плану, CDPR выпустит ещё 2 больших аддона. За них уже придётся заплатить определённую сумму.

Как указывают инсайдеры, в бесплатные DLC будут входить новые комплекты оружия и режимы игры. Остальные данные засекречены. К ним доступ получить не удалось. В подтверждение своих слов к утечке прикрепили скриншот из магазина цифровой дистрибуции Epic Games Store, на котором показаны страницы некоторых дополнений. Найти их в поиске вряд ли выйдет.

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