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В то время как на смартфоны Xiaomi приходят новые прошивки MiUi на базе Android, китайская компания Huawei начала планомерно отказываться от старой операционной системы, обновляя свои устройства до HarmonyOS 2.0. На данный момент новую ОС получили 65 устройств, большей частью смартфоны Honor. В планах у корпорации – обновить десятки других моделей, выпущенных в течение последних 3-х лет. Не малый процент смартфонов Honor, которые вышли до продажи бренда, также получат HarmonyOS.

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На данный момент из бюджетной категории обновлением могут похвастаться только Huawei Maimang 9, Enjoy 20 Pro, Enjoy Z и Enjoy 20+. Из средне-бюджетной категории на HarmonyOS перешли все смартфоны Huawei Mate 20 (кроме Mate 20 X 5G), Huawei P30 и P30 Pro, P40, Mate 40 и Mate 30. В каждом из семейств минимум по 3 разных модели.

Среди более дорогих телефонов, получивших обновление, появились флагманы Huawei Mate X, Mate Xs, Mate X2, Honor 30, 20, X10, V30 и даже Honor Play4. Через несколько недель компания запустит рассылку обновлений для относительно старых моделей, которые не попали в первую волну.