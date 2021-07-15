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В современном мире может случиться всё, что угодно. Например, не редкость, когда на самой обычной городской свалке можно обнаружить 243 миллиона долларов. Не чистыми деньгами, а в биткоинах. По мнению британского программиста Джеймса Хауэллса, примерно столько его денег можно прямо сейчас забрать на свалке в Ньюпорте, если перекопать всё, что там лежит.

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В 2009 году начинающий работник IT купил 7,5 тыс. биткоинов за 6 долларов, поместив их на отдельный жесткий диск для ноутбука. В 2013-м его настиг рок судьбы: на тот самый ноутбук был разлит чай, а жесткий диск казался безвозвратно потерянным. Толком не разобравшись в ситуации, Джеймс выбросил накопитель с глаз долой, тем самым лишив себя состояния.

Когда стоимость криптовалюты вновь возросла, программист приложил немало усилий, чтобы найти диск, но ему помешали городские власти. Их официальный отказ основывался на том, что раскопка всей свалки серьёзно повлияет на загрязнение атмосферы. Неизвестно, какая сумма понадобится, чтобы очистить воздух после процедуры.

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Вернуть миллионы Джеймсу поможет его новая идея: просветить свалку рентгеновскими лучами, а если это не принесёт результатов – использовать специализированную технику искусственного интеллекта. По примерным данным, жесткий диск расположен в зоне 200 кв. м. Максимальная глубина свалки не превышает 15 метров. Полное сканирование займёт около года.

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