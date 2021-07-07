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Компания Microsoft уже сообщила, что с выходом Windows 11 её пользователи на Windows 10 смогут бесплатно перейти на самую новейшую версию операционной системы. Сделать это можно будет за несколько минут через системные настройки-центр обновлений Windows. Пользователи, которые в определённый момент решили, что новая сборка им не нравится, и остались на Windows 7, XP или 8, по словам Microsoft, тоже смогут получить прошивку абсолютно бесплатно.

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Для этого им придётся потрудиться чуть больше чем тем, кто просто нажмёт на несколько кнопок. В компании подтверждают, что хоть среди обладателей Windows 7 достаточно много "пиратов", это никак не скажется на доступности для них Windows 11. Чтобы поставить на компьютер новую сборку, владельцам семёрки нужно будет зайти на официальный сайт Windows и напрямую оттуда выполнить чистую установку. В настройках Windows 7 нет прямого обновления до последних версий.

Кроме того, как и всем, пользователям старых ОС придётся пройти тест на совместимость с Windows 11, ибо, как мы знаем, Microsoft порекомендовала достаточно жестокие правила перехода. Так, последняя версия не поддерживает множество популярных до сих пор процессоров.