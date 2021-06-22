CNBC: Китайские майнеры перевозят в США 3 тонны видеокарт для добычи криптовалют
Китайский запрет на майнинг криптовалют начинает сказываться на майнерах. Ещё неделю назад они строили планы о перевозках своего оборудования в США, а сегодня полноценно взялись за транспортировку. Корреспондент американского телеканала CNBC Юнис Юн в Twitter сообщает, что из города Гуанчжоу выехала первая партия устройств, на которых добывают криптовалюту. Мисс Юн не уточняет, идёт ли речь о видеокартах или же об ASIC-майнерах. Учитывая форму коробок можно предположить, что перевозятся именно про графические процессоры.
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По информации CNBC, общий вес груза составил более 3 тыс. килограмм (около 3 тонн). Перевозка будет осуществляться по воздуху. Конечное место назначения – штат Мэриленд, США. Обе стороны отказались выплачивать налоги за транспортировку видеокарт.
Корреспондент издания также сообщает, что общая стоимость товаров составляет примерно 30 тыс. долларов. В комментариях к посту пользователи делятся мнением, что такая агрессивная политика Китая по отношению к криптовалютам может полностью обвалить курс последних. Более того, создание виртуального Юаня сильно опустит курс Ethereum и Bitcoin.
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