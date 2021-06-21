Помимо прочих наград, которые уже заслужила серия игр S.T.A.L.K.E.R., сегодня ей уделил особое внимание знаменитый по всему миру рэпер Алишер Моргенштерн. Он, как истинный ценитель видеоигр, в подкасте «Без души» рассказал всё, что думает про S.T.A.L.K.E.R. и S.T.A.L.K.E.R. 2. По его словам, все три части абсолютно шедевральны. В подростковом возрасте он играл во всё, что имело в названии слово "Сталкер".

Что касается оригинальных частей, их он за время прохождения чуть ли не выучил наизусть. Многие вышедшие тогда моды тоже были пройдены рэпером. Автор подкаста Данило Поперечный спросил у Моргенштерна, в какие игры он играет в данный момент или играл несколько месяцев назад. На это последний ответил, что времени на видеоигры не имеет, однако с нетерпением ждёт выхода S.T.A.L.K.E.R. 2. Как только игра перейдёт к стадии альфа-тестирования рэпер и остальная команда займется редактированием уровней.

Более интересен тот факт, что Поперечный также работал тестером в GSC Game World. Ему дали должность в 16 лет, когда он на занятии по скалолазанию подошел к одному из сотрудником и спросил, не нужны ли им тестировщики Clear Sky. Тогда игру как раз готовили к релизу.

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