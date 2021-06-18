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Новая технология Intel Speed Select вместо разгона процессоров их замедляет

Speed Select оказалась не самой лучшей задумкой.
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Специально для своих серверных процессоров Intel разработала технологию Speed Select. Её задача – в критических моментах повышать производительность устройств до нужного уровня. Технология отключает несколько основных ядер, за счёт чего повышается производительность оставшихся. Как правило, это позволяет достичь увеличения производительности до 20%. Как выяснил портал Neowin, компания вложила в Speed Select неправильные драйвера, из-за чего производительность процессоров в тот самый критический момент падает на более 10%.

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Корень проблемы уже обнаружил специалист Intel Шринивас Пандрувада (Srinivas Pandruvada), занимающий должность главного инженера. По его словам, ошибка кроется в последнем изменении кода драйвера ISST для Linux. Кто и когда его изменял – в компании не знают. Возможно, это дело рук хакеров.

Уже сейчас над решением проблемы работает целый отдел Intel по техническим неполадкам. В компании пока что не определились, сколько нужно времени, чтобы полностью устранить неполадку. Скорее всего распространение обновлённого патча начнётся уже в конце текущего месяца. Инженеры сообщили, что все процессоры, имеющие технологию Speed Select, будут работать с ней некорректно.
Источник.

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