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Если вы до сих пор считаете, что мессенджер Telegram может быть чем-то опасен из-за того, что в нём продаются запрещённые вещества, то вы просто никогда не видели закрытых приложений по типу Anom. Его выпустили ещё до 2018 года. Разработчики обещали, что это самый надежный шифровальщик сообщений из всех когда-либо созданных. Наверное, не нужно объяснять, для кого и с какой целью делался данный мессенджер. 90% его аудитории – преступники.

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Злоумышленники из более 90 стран мира пользовались им, чтобы продавать наркотические вещества. За это время было реализовано большое количество товара. Недавно всех пользователей мессенджера арестовали. Как оказалось, его разработали и выпустили в открытый доступ сотрудники ФБР. В каждое отправленное сообщение был встроен бэкдор, позволяющий ФБР не только фиксировать содержание текста, но и отслеживать геолокацию тех, кто вёл через Anom незаконную деятельность.

Система регистрации в Anom строилась на принципе взаимного доверия: ранее зарегистрированный пользователь кидал своему другу инвайт (закрытую ссылку), после чего тот мог единоразово войти в систему мессенджера. Коррупция, теракты и контрабанда, если верить перепискам, велась в Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, Сербии, Нидерландах и многих других странах. По словам главнокомандующего операции, эксперимент провели с целью доказать преступному миру, что любые действия влекут за собой последствия. Мессенджер, в который нельзя встроить бэкдор, сейчас не изобретён.

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