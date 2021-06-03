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В нынешнее время сложно найти человека, который бы не хотел разбогатеть на криптовалюте. Несмотря на то, что, по большей части, это лёгкие деньги, все крупные корпорации так или иначе связались с виртуальными деньгами. Что же тогда может помешать обычным пользователям.

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С момента основания самым революционным, продвинутым и прибыльным способом майнинга оставалась добыча монет на видеокартах. На смену ей сегодня приходит "фоновый майнинг". Это когда человек занимается своими делами, при этом получая пассивный доход от майнинга.

Пример внедрения такого способа добычи – новый электрокар Spiritus от канадской компании Daymak. Основа его софта – технология Nebula Miner, включающая в себя холодный кошелёк Nebula Wallet. Базовая версия машины будет оснащена одним из самых мощных оборудований для майнинга.

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В своём аккаунте Twitter Daymak обещает, что процесс добычи любой криптовалюты будет запускаться каждый раз, когда автомобиль припаркуют или поставят на зарядку. Оплатить заказ на электрокар можно всеми возможными способами: как криптовалютой (Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano), так и наложенным платежом либо картой.

Разработчик планирует выпускать 2 версии продукта: базовую Deluxe и продвинутую Ultimate для профессионалов в области майнинга. Первая сможет проезжать на одном заряде около 300-т километров и получит стоимость в 19 995 долларов, а за вторую просят 149 000 долларов. Её максимальная дальность езды – 480 километров.

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