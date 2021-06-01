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Основатель Binance: мировые регуляторы не смогут запретить Bitcoin

Интервью дал основатель биржи Binance.
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Несколько дней назад мы рассказывали вам, зачем в США хотят запретить биткоины, как это повлияет на мировую экономику, и кому это выгодно. Уже тогда было вполне очевидно, что любые меры по предотвращению распространения криптовалюты не имеют смысла. Они всё равно окончатся ничем, ведь биткоин достиг того уровня, когда его не остановить никакими способами. По мнению Чанпэна Чжао, гораздо выгоднее будет просто урегулировать его.

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Чанпэн Чжао – основатель главной международной криптовалютной биржи Binance. Каждый, кто занимался криптовалютой, несомненно, слышал о ней. В коротком интервью Чжао рассказал, как он видит ситуацию с биткоинами. По его словам, криптовалюта пока что не воспринимается всерьёз, как ранее не воспринималась бизнес-модель площадки Amazon. Технология на то время была более чем революционной, но не все верили в её успех. Мол, как это, продавать и покупать вещи в интернете. Это невозможно. Оказалось, что возможно. Из-за пандемии такой вид торговли стал даже более популярен, чем обычные рынки или магазины.

Главный аргумент в пользу нерушимости биткоина – тот факт, что он лежит в головах у 500-т миллионов человек. Никто не сможет заставить их всех поверить, что криптовалюта не существует, или что она опасна. Большинство из них убедилось в обратном на собственном опыте. Мистер Чжао также отмечает, что виртуальные деньги не создавались для того, чтобы уничтожить реальные финансовые схемы. Это категорически неправильное мнение. Создатели криптовалюты не должны бороться с государственными регуляторами и наоборот. Было бы лучше, если бы они сотрудничали. Тогда бы пользователи получили стабильный курс и финансовую свободу по всему миру.
Источник.

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