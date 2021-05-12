Игрок в Skyrim за месяц уничтожил абсолютно всех NPC и остался на карте один
Как правило, игроки, пройдя очередную игру до конца, смотрят титры и навсегда оставляют полюбившийся им мир. Большинство геймеров поступают именно так, но точно не герой нашей сегодняшней новости. Фанат The Elder Scrolls V: Skyrim с ником Jaeinskyrim доказал на площадке Reddit, что игра может оставаться интересной и после прохождения.
реклама
По-настоящему окончить игровую кампанию геймер решил крайне нестандартным и одновременно жестоким способом: убив всех NPC и животных на карте. Как и зачем – неизвестно, однако он своей цели достиг. В общей сложности от его руки полегло 4 600 существ, 2 200 из которых – неигровые персонажи. Остальные 2 400 – разного рода живность: лошади, олени, мамонты, волки, медведи и т.д.
Некоторые сюжетные персонажи, такие как бандиты, рано или поздно вновь возродятся. Механизмы игры не позволяют им умереть окончательно. На данный момент единственным живым существом в Skyrim у пользователя остался дракон Партурнакс. По словам самого геймера, он полюбил дракона и даровал ему жизнь, ведь величественный предводитель Седобородых не заслуживает смерти. На полное уничтожение фауны ушло около месяца. Фотоотчёт проделанной работы игрок предоставил.
Источник.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила