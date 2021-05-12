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Как правило, игроки, пройдя очередную игру до конца, смотрят титры и навсегда оставляют полюбившийся им мир. Большинство геймеров поступают именно так, но точно не герой нашей сегодняшней новости. Фанат The Elder Scrolls V: Skyrim с ником Jaeinskyrim доказал на площадке Reddit, что игра может оставаться интересной и после прохождения.

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По-настоящему окончить игровую кампанию геймер решил крайне нестандартным и одновременно жестоким способом: убив всех NPC и животных на карте. Как и зачем – неизвестно, однако он своей цели достиг. В общей сложности от его руки полегло 4 600 существ, 2 200 из которых – неигровые персонажи. Остальные 2 400 – разного рода живность: лошади, олени, мамонты, волки, медведи и т.д.

Некоторые сюжетные персонажи, такие как бандиты, рано или поздно вновь возродятся. Механизмы игры не позволяют им умереть окончательно. На данный момент единственным живым существом в Skyrim у пользователя остался дракон Партурнакс. По словам самого геймера, он полюбил дракона и даровал ему жизнь, ведь величественный предводитель Седобородых не заслуживает смерти. На полное уничтожение фауны ушло около месяца. Фотоотчёт проделанной работы игрок предоставил.

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