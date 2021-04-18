Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно Apple объявила, что к 2030 году она стремится стать полностью углеродно-нейтральной. В новом отчете компания более подробно рассматривает то, чего ей удалось достичь в области сокращения выбросов CO2. В течение следующих десяти лет производитель смартфонов хочет сэкономить большое количество выбросов углекислого газа, а также разработать несколько эффективных проектов по удалению СО2 из атмосферы. Она делает это совместно с Conservation International, Goldman Sachs и новым фондом восстановления экосферы. Среди прочего, корпорация планирует защитить существующую природу и позволить ей снова процветать, как это было раньше.

реклама





Apple снижает выбросы парниковых газов в значительной степени за счет экономии материалов. Например, 40% всех материалов MacBook Air перерабатываются и повторно используются в продуктах Apple. То же самое верно и для 99% всего вольфрама из iPhone 12 и Apple Watch Series 6. Т.к. вся серия телефонов iPhone 12 поставляется без зарядного устройства и наушников, Apple заявляет, что обеспечила значительную экономию меди, олова и цинка, отказавшись от этих вредных для атмосферы аксессуаров.

анонсы и реклама 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Если поточнее, "яблочной компании" не пришлось тратиться на 861 000 тонн различных металлов, необходимых для производства медленно уничтожающих окружающую природу блоков питания. Кроме того, в несколько десятков раз меньше использовали пластика. Следовательно, это принесло бренду сотни миллионов чистой прибыли без каких-либо хитроумных планов по лишению пользователей необходимых им вещей. Комплект поставки iPhone лишь видоизменили, чтобы соответствовать мировым трендам.

Источник.