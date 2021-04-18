Apple заработала миллионы долларов, сэкономив 861 000 тонн металла на производстве iPhone 12
Недавно Apple объявила, что к 2030 году она стремится стать полностью углеродно-нейтральной. В новом отчете компания более подробно рассматривает то, чего ей удалось достичь в области сокращения выбросов CO2. В течение следующих десяти лет производитель смартфонов хочет сэкономить большое количество выбросов углекислого газа, а также разработать несколько эффективных проектов по удалению СО2 из атмосферы. Она делает это совместно с Conservation International, Goldman Sachs и новым фондом восстановления экосферы. Среди прочего, корпорация планирует защитить существующую природу и позволить ей снова процветать, как это было раньше.
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Apple снижает выбросы парниковых газов в значительной степени за счет экономии материалов. Например, 40% всех материалов MacBook Air перерабатываются и повторно используются в продуктах Apple. То же самое верно и для 99% всего вольфрама из iPhone 12 и Apple Watch Series 6. Т.к. вся серия телефонов iPhone 12 поставляется без зарядного устройства и наушников, Apple заявляет, что обеспечила значительную экономию меди, олова и цинка, отказавшись от этих вредных для атмосферы аксессуаров.
Если поточнее, "яблочной компании" не пришлось тратиться на 861 000 тонн различных металлов, необходимых для производства медленно уничтожающих окружающую природу блоков питания. Кроме того, в несколько десятков раз меньше использовали пластика. Следовательно, это принесло бренду сотни миллионов чистой прибыли без каких-либо хитроумных планов по лишению пользователей необходимых им вещей. Комплект поставки iPhone лишь видоизменили, чтобы соответствовать мировым трендам.
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