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Apple перестанет менять смартфоны на новые, а будет ремонтировать их по соображениям экологии

Второй случай борьбы компании за окружающую среду.
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Компания Apple, в борьбе за сохранение экологии, идёт на любые средства. Вначале из комплекта фирменного iPhone убрали зарядный блок и наушники, а теперь изменяют гарантийные условия. Несмотря на все недостатки айфона, большинство из них нивелируются отменным сервисом ремонта. С самого создания корпорации она прославилась хорошим отношением ко всем своим клиентам. Почти любые механические повреждения устройства мгновенно ремонтируются, а в особо тяжёлых случаях пользователям выдают новые телефоны. По крайней мере выдавали раньше.

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Недавно в компании заявили, что прославленный сервис меняет свою политику работы. Отныне, в случае, когда у iPhone 12 и iPhone 12 mini обнаружатся проблемы с зарядом, блоком питания, материнской платой или Face ID, которые не связаны с прямыми действиями покупателя, выдавать новый смартфон больше не будут. Вместо него устройство заберут на неопределённый срок на ремонт.

Конечно, все нужные для ремонта детали Apple вскоре предоставит официальным партнёрам, но более интересно то, как сама компания объяснила такой поступок. Из-за того, что удаление зарядок из комплекта не сделало своего дела, и природа всё так же загрязняется, улучшить ситуацию помогут именно новые сервисные условия. С помощью них уменьшат углеродный след.

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Пи....Скорее экономить решили больше на сервисе. Раньше резервировать подменный фонд надо было, а теперь только детали.
Apple перестанет менять смартфоны на новые, а будет ремонтировать их по соображениям экологии
ахахах
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там пендосовкий ставленник в армении(но очень классно Россия такую войну на уничтожение прекратила там недавно).Там сделано было ещё круче Крыма,влезли за 2 дня между пендосами и турками
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