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Многие из нас в детстве смотрели комичный мультсериал "Футурама". Кроме изворотливых и затягивающих сюжетов, в одной из серий главный герой профессор Хьюберт Фарнсворт изобрёл странный нюхательный аппарат – технологию, с помощью которой с Земли можно с легкостью "вынюхать" всё во вселенной. Тогда разработка не даром казалась фантастической. Даже сейчас представить себе нечто такое, да ещё и исправно работающее, сложно.

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Однако мечты воплотить это чудо в реальность могут сбыться. Всё дело в том, что каждая разумная жизнь испускает определённые запахи. Мы, люди, как наиболее развитый вид нашей планеты, ежегодно выпускаем в атмосферу огромное количество парниковых газов и диоксида азота. До тех пор, пока проблема загрязнения окружающей среды не будет преодолена, нас вполне возможно вычислить из космоса. Конечно, при наличии нужной машины.

Как и тех, кто наверняка может обитать на других подходящих планетах. Оказалось, что создать работающий аппарат не так уж и трудно. В его построении присутствуют всего 1 проблема: вулканическая активность тоже вырабатывает тот самый диоксид азота, поэтому есть шанс "запутаться в запахах" и неправильно определить источник. Разработкой прототипа будет заниматься американская компания NASA.