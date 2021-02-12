Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Выброс в S.T.A.L.K.E.R. 2 объединил всех сталкеров – открыта новая часть сюжета и скриншот игры

"Тихо в Зоне после выброса..".
[ ] для раздела Блоги
2
RTX 3090 появилась в продаже по норм цене
RTX 3060 Ti - смотри цену СИДЯ
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

По всему видно, что разработчики нового Сталкера не упускают ни одной возможности напомнить фанатам о том, насколько интересным окажется их проект. Вначале был трейлер, потом конкурс с фирменными вещами, логотипами на тематику S.T.A.L.K.E.R., а сейчас опубликовали свежий скриншот и короткую историю о нём. Она немного напоминает вырезку из художественной литературы, так полюбившихся нам фэнтези о постапокалипсисе. Итак, начнём с главного. Тот самый скриншот:

реклама

На изображении отчетливо видны следы классического заброшенного жилья Зоны: раскиданная мебель, книги, рукописные записи, советские батареи и прочие атрибуты. Красочное описание картины сообщает нам, что на ЧАЭС только случился ещё один выброс. Вероятнее всего, значительно мощнее, чем прежде. Он и его последствия на время объединили сталкеров всех мастей, после чего они вместе садились за общий стол, раскладывая карты и обсуждая волнующие темы у вечернего костра.

В строках "Ну ничего, он из любой передряги выберется. С ним всё в порядке", наверняка речь идёт о будущем главном герое игры – сталкере с позывным Скиф. Короткий отрывок с ним был показан в официальном тизере. Кроме него иных персонажей пока что не раскрыли. В это же время, когда Скиф проник на ЧЗО, возле вышек сотовой связи орудуют военные. Под конец автор текста точно подмечает, что всё это не к добру.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Spectro 12 FRGB
4
Mafia Remastered: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
44
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-10400F
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H410I-Plus
8
Watch Dogs Legion: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio: два шага вперед, один назад
20
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
9
Обзор и тестирование ноутбука ASUS TUF Gaming Dash F15
15
Project Cars 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
13

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 44
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 151
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 35
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 44
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 56
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA вернула в строй видеокарту 2016 года – бюджетная GeForce GTX 1050 Ti с ценой до 400 долларов
143
32 смартфона Xiaomi получат российскую прошивку MIUI 12.5
6
HUAWEI официально завершила жизненный цикл 14 актуальных смартфонов и отменила выход EMUI 11
8
Майнер из России привёз в страну 20 000 видеокарт для выработки 1.1% всех биткоинов мира
51
Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro и другие 16 смартфонов Xiaomi получат MIUI 12.5 весной 2021 года
3
DogeCoin стала самой прибыльной криптовалютой 2021 г, все о майнинге и покупке в домашних условиях
14
Производители видеокарт сосредоточатся на выпуске дорогих моделей — дешёвых RTX 30 пока не будет
31
Производительность встроенной графики AMD Ryzen 7 5700G сравнима с GeForce GTX 960 в одном из тестов
10
Inno3D сосредоточится на продажах разогнанных версий GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070
16
Процессоры Intel ощутимо подешевели в мире и РФ, а AMD Ryzen продолжают дорожать – Tomshardware
72
Взломщики в первые часы аукциона продали исходный код Cyberpunk 2077
24
Британские политики предлагают запретить перепродажу компьютерных комплектующих
37
Опубликованы качественные изображения Xiaomi Mi MIX 4
7
Анонсирована стратегия про выживание на космической станции
1
Новые телевизоры Samsung Neo QLED 8K оценены в 3500-9000 долларов
11
Лиза Су поздравила подписчиков с Новым годом по лунному календарю
7
В Epic Games Store началась распродажа со скидками на Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и многие другие проекты
2
Джо Байден введёт новые санкции против Китая
219
Samsung Galaxy S21 Ultra на Snapdragon 888 превосходит версию на Exynos 2100
8
В Россию ввезли крупную партию майнингового оборудования на сумму около $40–60 млн
27

Популярные статьи

Как я заработал 40 000 рублей из-за майнинга – перепродал видеокарту втрое дороже
81
Выбираем удобный и надежный "чистильщик" Windows 10 - сравниваем CCleaner или Wise Disk Cleaner
23
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
44
Как рёбра жёсткости PCI(e) слотов в корпусе не давали мне спокойно спать
41
Модернизация и апгрейд SFF ПК из солянки
23
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-10400F
10
Ремастер Mass Effect - ждем или нет
18
Mafia Remastered: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Spectro 12 FRGB
4

Сейчас обсуждают

ROKK666
18:27
Про XP также все говорили)...
Сборка Windows 10 18363.1379 исправляет проблемы с сетью Wi-Fi
Renegade1979
18:26
Асики будут стоить как сами карты - видеопамяти требуется много и чипа тоже много. На картах вроде тишки можно даже память не гнать, а чип, но памяти все равно надо более 5 Гб на чипе
Как я заработал 40 000 рублей из-за майнинга – перепродал видеокарту втрое дороже
Renegade1979
18:23
У 5700 хеш 50 в стоке, вот вам и половина 3090 почти. Для 55 там уже биосы надо шить, многие предпочтут не заморачиваться
Как я заработал 40 000 рублей из-за майнинга – перепродал видеокарту втрое дороже
18:23
Бред написал
HUAWEI официально завершила жизненный цикл 14 актуальных смартфонов и отменила выход EMUI 11
DANYNAFIG
18:22
Весёлые картинки :D
Выброс в S.T.A.L.K.E.R. 2 объединил всех сталкеров – открыта новая часть сюжета и скриншот игры
Renegade1979
18:20
Главный герой вот https://www.pcgamesn.com/wp-content/uploads/2020/05/bright-memory-infinite-trailer.jpg
Знакомство с главным антагонистом Bright Memory Infinite в свежем кинематографическом трейлере
Fess 11fess11
18:20
Чем больше мамкиных майнеров подключатся к майнинга, тем сложнее станет процесс добычи и отбивать вы уже будете счета за электричества. Так что побольше вас таких надо.
Как я заработал 40 000 рублей из-за майнинга – перепродал видеокарту втрое дороже
Yilec
18:19
Старый мем, наверное. "Время ох***ельных историй".
Билл Гейтс назвал биотерроризм и изменения климата главными угрозами для человечества
Сергей Vorvort
18:19
В Geekbench 5 новый калорифер с треском слил 5800X в многопотоке. А в однопотоке обошел на "обычной" для юзера частоте 5300 Мгц... 😂
Intel Core i9-11900K уступил Ryzen 7 5800X в играх
Дмитрий Медведев
18:18
Я через эту майню cointelect.ru
NVIDIA вернула в строй видеокарту 2016 года – бюджетная GeForce GTX 1050 Ti с ценой до 400 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем