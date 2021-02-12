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По всему видно, что разработчики нового Сталкера не упускают ни одной возможности напомнить фанатам о том, насколько интересным окажется их проект. Вначале был трейлер, потом конкурс с фирменными вещами, логотипами на тематику S.T.A.L.K.E.R., а сейчас опубликовали свежий скриншот и короткую историю о нём. Она немного напоминает вырезку из художественной литературы, так полюбившихся нам фэнтези о постапокалипсисе. Итак, начнём с главного. Тот самый скриншот:

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На изображении отчетливо видны следы классического заброшенного жилья Зоны: раскиданная мебель, книги, рукописные записи, советские батареи и прочие атрибуты. Красочное описание картины сообщает нам, что на ЧАЭС только случился ещё один выброс. Вероятнее всего, значительно мощнее, чем прежде. Он и его последствия на время объединили сталкеров всех мастей, после чего они вместе садились за общий стол, раскладывая карты и обсуждая волнующие темы у вечернего костра.

В строках "Ну ничего, он из любой передряги выберется. С ним всё в порядке", наверняка речь идёт о будущем главном герое игры – сталкере с позывным Скиф. Короткий отрывок с ним был показан в официальном тизере. Кроме него иных персонажей пока что не раскрыли. В это же время, когда Скиф проник на ЧЗО, возле вышек сотовой связи орудуют военные. Под конец автор текста точно подмечает, что всё это не к добру.