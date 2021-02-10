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Когда в сфере комплектующих для ПК какой-то продукт становится дефицитным, свою силу показывает рынок вторичных компонентов. Боты, и те, кто ими заведует, во время дефицита наносят экономике немалый вред, когда устанавливают на необходимые устройства вдвое-втрое завышенную цену. Рекомендованная цена от производителя с тем, за сколько продаются товары, практически никогда не совпадает. После неудачных попыток борьбы с ботами правительство Англии может полностью запретить такой способ обогащения за счёт других.

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Об этом стало известно после того, как британский политик Дуглас Чепмен, член парламента, выдвинул на рассмотрение законопроект об игровом оборудовании (автоматическая покупка и перепродажа). По словам Дугласа, на данный момент проблема острой нехватки комплектующих существует лишь в сфере видеокарт, иногда процессоров, но в будущем, когда мошенники поймут, что зарабатывать перепродажей можно на чём угодно, негативных глобальных экономических последствий не избежать.

На решение заблокировать вторичный рынок парламентёра натолкнули его друзья, которые, даже являясь состоятельными людьми, не смогли позволить себе приобрести видеокарты серии RTX 3000 и консоли нового поколения. В особенности это касается PlayStation 5.

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