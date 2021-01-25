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Рассматривать выход Cyberpunk 2077 можно с двух сторон. Первая – это безоговорочный провал игры. Разработчики не просто не дотянули до уровня прошлой The Witcher 3, но ещё и разочаровали сотни тысяч поклонников большим количеством багов. Рейтинг игры на оценочных порталах остановился на значениях "ниже среднего", и против студии выдвинули больше трёх исков. Как в Польше, так и в Америке.

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Вторая – безоговорочный успех. Оказалось, что грань между этими двумя понятиями едва заметна, ведь принимавшие участие в массовых опросах пользователи выбрали Киберпанк лучшей и одновременно худшей игрой года (2020). Как бы там ни было, недавно аналитическая фирма SuperData поделилась с читателями известием о том, что за период с момента релиза CD Projekt RED удалось реализовать более 10,2 миллионов цифровых копий Cyberpunk 2077.

За всё время, что видеоигры существуют в магазинах цифровой дистрибуции, подобных масштабов продаж ещё не наблюдалось. По словам того же агентства, примерно 80% всех копий купили пользователи на ПК. Оставшиеся 20% распределились между PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Google Stadia, GeForce Now и Xbox Series X/S.