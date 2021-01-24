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Дефицит приставок нового поколения распространился и на Америку, где приобрести консоли практически также сложно, как и в других частях света. Вероятно, основная проблема того, что приставки не могут получить обычные пользователи, кроется не в том, что их количество ограниченно, а в том, что все запасы со складов моментально скупают боты. Специально настроенные машины отслеживают появление PS5 и Xbox Series X, мгновенно оформляют заказы на все модели и уже после этого перекупщики продают их по завышенной цене.

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Бороться с этой хитрой схемой пытались многие торговые сети, но как бы они не старались, капчи и проверки были пройдены, приставки скуплены, а цены завышены. Только сейчас, вернее, в прошлую пятницу, англоязычный магазин Newegg получил очередную партию консолей. Чтобы продать их реальным покупателям, его создатели придумали специальную лотерейную систему, отсеивающую ботов от людей.

Всё, что нужно сделать, – это приобрести любой самый дешевый товар и пройти банальный тест. Дальше, в течение короткого периода времени, заказчику на электронную почту приходит письмо с кодом активации. Он действителен ровно 2 часа. Далее, если очередная проверка будет пройдена неправильно или истечёт время, заказ переходит к следующему покупателю. При оформлении покупки на один телефон и электронную почту нельзя заказать более одной игровой приставки. На данный момент склад магазина пуст. Очередной завоз товаров ожидается.

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