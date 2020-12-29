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После скандального анонса Cyberpunk 2077 на его разработчиков в суд подали сразу несколько крупных исков. Наиболее значимый из них, от фирмы Rosen, может "вытянуть" из студии миллионы долларов в качестве возмещения потерям инвесторов. Они, вложив свой капитал в игру, получили крайне спорный проект. Например, по результатам опроса блогера Itpedia, в котором приняло участие больше 500 000 человек, Киберпанк выбрали в качестве самой лучшей и одновременной самой худшей игры 2020 года.

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В ответ на обвинения корпорация, кончено, признала за собой определённую часть вины, но в суде будет бороться решительно и однозначно. В отчёте № 68, опубликованном 25 числа текущего месяца, CD Projekt RED официально признала, что на неё подали иск в Окружной суд Соединенных Штатов Центрального округа Калифорнии. Главное требование заявителей – это признание выпуска Cyberpunk 2077 нарушением федеральных законов.

Истцы планируют доказать в суде, что студия манипулировала доверием инвесторов, постепенно вводя их в заблуждение. Конечный и, наверное, логичный итог иска – штраф. Размер пока что не указывается. В конце сообщения от польских разработчиков сказано, что они предпримут все необходимые действия для защиты от любых таких претензий.

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