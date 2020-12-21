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Как мы уже знаем, Cyberpunk 2077 получилась слегка недоработанной. CD Projekt RED не обратила внимание на большое количество ошибок, вследствие чего пользователи остались недовольны. Настолько, что рейтинг игры на Metacritic составил 3.3 балла из 10 (User Score). Наиболее расстроены игрой геймеры на PS4 и Xbox One, но их проблемы студия уже решает. Пока для PC-игроков разработчики не добрались, это сделали энтузиасты.

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Массовые проблемы с Cyberpunk 2077 породили сотни модов, призванных сделать игру такой, какой её показывали до релиза. Нельзя сказать, что всё так и вышло, однако усилия моддеров того стоили. Три самых популярных модификации в суме собрали 260 000 скачиваний за всего-то 11 дней. Первая – Cyber Engine Tweaks (150 000 загрузок). Она добавляет поддержку многопоточности (SMT) на процессорах фирмы AMD, а также исправляет определённое количество багов, в особенности тех, что серьёзно мешают сюжетному прохождению.

Вторая – CyberConsole (59 000 загрузок). Её запуск открывает внутриигровую консоль, где можно вводить различного типа команды. Например, добавлять бесконечное число денег, спавнить редкие предметы, оборудование и т.д. На третьем месте держится Better Vehicle Handling (50 000 загрузок). С помощью неё моддеры повысили степень управляемости любой машиной, сделав процесс езды более приятным и комфортным. По словам разработчика, с течением времени его мод будет обновляться.

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