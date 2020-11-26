Radeon RX 6800 XT проиграла Geforce RTX 3080 в 17 играх и 4-х разрешениях
Недавний выход видеокарт нового поколения Geforce RTX 3080 и Radeon RX 6800 XT ознаменовался массовым дефицитом и задержками во время продаж. Онлайн-магазины распродали устройства настолько быстро, что практически никто так и не успел прочувствовать, какого же оно, играть с графическим процессором такой мощности, которую 5-10 лет назад называли фантастической. Наверное, пользователи бы и вовсе забыли о видеокартах, если бы в сети периодически не появлялись результаты всевозможных сравнений и тестирований.
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Так, недавно портал Pcgameshardware осуществил смежное тестирование: Radeon RX 6800 XT против Geforce RTX 3080 и Radeon RX 6800 против Geforce RTX 3070 в следующих разрешениях: Full HD (1920x1080), WQHD или 2K (2560x1440), Ultra QHD (3440x1440) и 4K (3840x2160). Результаты оказались вполне ожидаемыми: RTX 3080 обходит RX 6800 XT в 16 играх из 21 возможной в Full HD, 18 играх в 2K, 18 в Ultra QHD и 18 в 4К. Невооружённым глазом понятно, что численный перевес на стороне nVidia. Тайтлы, в которых AMD удалось удержать верх, это Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare и новая Doom Eternal.
Гораздо больше побед выбила себе RX 6800 в сравнении с RTX 3070. Однако, видеокарты nVidia не отставали. AMD показала большую производительность в 10 играх в Full HD, 13 в 2K, 14 в Ultra QHD и 14 в 4К из всё тех же самых 21-й возможной. В общей сложности RX 6800 показала себя на несколько процентов быстрее конкурента в лице RTX 3070. Все скриншоты с результатами вы можете посмотреть ниже.
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