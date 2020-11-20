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Вчера в России состоялся официальный выход приставок нового поколения Sony PlayStation 5. Теперь каждый геймер сможет прочувствовать тактильную отдачу фирменного геймпада DualSense и проверить на себе объёмный 3D звук в наушниках Pulse Wireless Headset. По правде говоря, нет, не сможет. Далеко не каждый, кто оформил предзаказ, получит приставку в ближайший месяц, а те, кто хотел просто приобрести её в магазине, могут и вовсе не рассчитывать на подобное везение. Именно везение, потому что на рынке консолей наблюдается глобальный дефицит.

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Но это ещё не самая плохая новость. Недавно глава подразделения PlayStation Джим Райан эксклюзивно для телеканала Tass дал обширное интервью. В нём он рассказал, что сообщество игроков с PS4 для компании всегда будет на первом месте по важности. Не требовательные игры в плане графики и текстур будут перенесены с прошлого поколения на новое в течении ближайших месяцев. Более крупные и всемирно известные проекты немного усложнят задачу разработчиков.

Прежде чем игры, которые будут в будущем определять целое поколение, предстанут перед геймерами, потребуется время. Много времени. По словам мистера Райана, это займёт примерно 2 года от начала запуска приставки. Вероятнее всего, уже в 2022 году пользователи наконец получат повод по-настоящему восхищаться некстгеном. Мощное оборудование PlayStation 5 ещё покажет себя. Нужно всего лишь подождать.

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