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Учёные со всех частей мира неустанно интересуются разгадкой вопроса внеземной жизни. Стремление выяснить это привело человечество к постройкам простых телескопов, способных вблизи показать соседние планеты. Со временем изобрели более масштабные машины, которые позволяют заглядывать в другие галактики и изучать их. Однако, конкретного ответа на вопрос, сколько форм жизни существует в нашей галактике, до сих пор никто дать не может.

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Как мы уже писали, учёные из Ноттингемского университета подсчитали, что в галактике Млечный Путь (наше место обитания) скорее всего живёт ещё 36 разумных цивилизаций помимо человека. Эта новость вызвала широкий резонанс в мире науки, и после неё новые исследования космоса стали появляться один за другим. Так, например, недавно международная группа учёных подсчитала, сколько планет в нашей галактике пригодны для зарождения жизни.

Согласно результатам, примерно 300 миллионов планет имеют подходящие условия. В поисках таковых планет учёные пользовались несколькими важными критериями: каждая планета должна достигать 0,5-1,5 радиуса Земли, иметь скалистые породы на поверхности и вращаться вокруг ярких звёзд, подобных нашему Солнцу. Основное и важнейшее требование – наличие воды в жидкой форме. Кроме того, в случае срочной неминуемой колонизации, подойдёт планета, размещённая в 20 световых годах от Солнца. Её ресурсы максимально подходят для человечества.