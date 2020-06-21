По мнению учёных Ноттингемского университета, только в нашей галактике может существовать около 36 видов разумных цивилизаций
Вот уже много лет учёных всего мира волнует вопрос существования внеземных цивилизаций. Поверхностно изучив ближайшие к нам планеты, стало ясно, что ни одна из них не может быть пригодна для развития жизни, однако, далеко за пределами солнечной системы может существовать множество разумных цивилизаций. Недавно учёными Ноттингемского университета этот факт был официально подтверждён.
Чтобы получить такие данные, учёным пришлось основываться на принципе Коперника, в котором предполагается, что ни Земля, ни Солнце не занимают какое-то особенное положение во Вселенной. Также в расчётах помог тот факт, что на зарождение жизни и формирование разумных видов потребуется примерно 4,5 миллиарда лет, как это произошло на примере нашей планеты. К большому сожалению, ни к одной из возможных цивилизаций на текущем этапе развития технологий добраться нельзя, ведь расстояние до ближайшей составляет 17 000 световых лет. Выпущенный сигнал сегодня до них долетит только через 20, а может и 30 тысяч лет, что фактически объясняет отсутствие реальных доказательств существования жизни в отдалённых уголках галактики.
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