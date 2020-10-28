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Недавно многие крупные интернет-магазины Европы и Америки открыли предзаказы игровой приставки нового поколения Sony PlayStation 5 для самых нетерпеливых пользователей. Как всегда и получается с популярной продукцией мирового масштаба, на PS5 буквально сразу "набросились" тысячи фанатов, желающих приобрести консоль. По словам генерального директора Sony Джима Райана, он может назвать спрос на приставки очень, очень большим.

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В интервью информационному агентству Reuters, Джим Райан чётко обозначил, что примерно за 12 часов после открытия предзаказов, Sony зарегистрировала больше желающих приобрести консоль, чем за первые 12 недель после релиза PS4. Это даёт основу полагать, что в день начала продаж Sony фактически не сможет обеспечить устройствами всех пользователей.

По крайней мере, так сказал генеральный директор японской компании. В том же самом интервью мистер Райан заявил, что не каждый, кто захочет купить приставку, сможет сделать это в тот же момент. Этот сценарий вполне возможен, однако, точно говорить об этом сейчас нельзя. Сборка и производство идут полным ходом. Стоит отметить, что PS4 тоже значительно опережала прошлое поколение по продажам. Обеспечить полноценную продажу консолей Sony смогла только в 2014 году, то есть через год после релиза. Не исключено, что с новым поколением ситуация повторится.

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