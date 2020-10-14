Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно к консольной борьбе между PlayStation 5 и Xbox Series X присоединился известный зарубежный инсайдер Майкл Пахтер (Michael Pachter). Он напрямую высказался, что одна из приставок имеет гораздо больше превосходств над другой. В интервью техническому порталу Gamingbolt он сосредоточился на продажах обеих консолей нового поколения в следующем году.

реклама

По его мнению, Sony сумеет удержать как минимум 55-60% всего рынка приставок, оставив за Microsoft и её Xbox Series X/S всего 40-45%. Американская компания вряд ли обгонит японскую, ведь у второй огромная база поклонников по всему миру, в том числе и в Европе. Кроме того, бренд PlayStation более знаком геймерскому сообществу. В свою очередь, Microsoft привлечёт потенциальных клиентов дешевой и функциональной Xbox Series X/S, удобным игровым сервисом Game Pass и, конечно, поглощением всеми любимых студий, как, например, Bethesda – разработчика Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 4, Rage 2, Wolfenstein: Youngblood и т.д.

С другой стороны, Майкл поделился интересной мыслью, которая предполагает не характеристики и дизайн как решающий фактор при покупке, а саму стоимость. Если каждая третья семья не имеет телевизора с 4К, то тратить десятки тысяч рублей на мощную игровую консоль для них просто не имеет смысла. Исходя из его слов, даже в разрешении 1080р игры нового поколения впечатлят любого геймера. Несмотря на всё это, построенный годами авторитет Sony сделает своё и снова выведет PlayStation вверх.

Источник.