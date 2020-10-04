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Многие геймеры со всех частей мира отметили в своих календарях 10 и 19 ноября как день выхода революционных консолей нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5. Даже несмотря на то, что оформление предзаказов прошло не очень гладко, так как из-за большого спроса устройства практически никому не достались, пользователи всё равно ждут даты выпуска консолей и даже рассказывают, какую именно приставку они приобретут.

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Известный в широких кругах YouTube-канал WatchMojo с 23 миллионами подписчиков недавно создал опрос, в котором попросил указать, какой консоли пользователи отдают предпочтение. Всего вариантов было 5: Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, PS5: Digital Edition и последний – "я пока что не определился с выбором". Общее число проголосовавших – 115 433 человека.

В процентном соотношении безоговорочную победу одержала PlayStation 5, набрав 63%. Xbox Series X и Xbox Series S вместе получили лишь 18%. Примерно столько же пользователей (17%) до сих пор не определились, какое устройство им нужно, и винить их в этом нельзя: обе консоли имеют мощное железо, и разница между ними не так велика, как может показаться на первый взгляд.

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