Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Опрос на WatchMojo определил победителя между PlayStation 5 и Xbox Series X

[ ] для раздела Блоги
+
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
Слив 2070 Super по промокоду MSIGAMING
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Многие геймеры со всех частей мира отметили в своих календарях 10 и 19 ноября как день выхода революционных консолей нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5. Даже несмотря на то, что оформление предзаказов прошло не очень гладко, так как из-за большого спроса устройства практически никому не достались, пользователи всё равно ждут даты выпуска консолей и даже рассказывают, какую именно приставку они приобретут.

реклама

Известный в широких кругах YouTube-канал WatchMojo с 23 миллионами подписчиков недавно создал опрос, в котором попросил указать, какой консоли пользователи отдают предпочтение. Всего вариантов было 5: Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, PS5: Digital Edition и последний – "я пока что не определился с выбором". Общее число проголосовавших – 115 433 человека.

В процентном соотношении безоговорочную победу одержала PlayStation 5, набрав 63%. Xbox Series X и Xbox Series S вместе получили лишь 18%. Примерно столько же пользователей (17%) до сих пор не определились, какое устройство им нужно, и винить их в этом нельзя: обе консоли имеют мощное железо, и разница между ними не так велика, как может показаться на первый взгляд.
Источник.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft sony playstation 5 xbox xbox series x ps5 playstation 5 digital edition xbox series s
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super
18
Mafia: Definitive Edition — рецензия
24
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
39
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic
21
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
123
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 360 D-RGB
18
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
41
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17
Обзор и тестирование процессорной СВО Fractal Design Celsius+ S24 Prisma
23

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 123
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 92
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 41
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Финальный список из 30 смартфонов Xiaomi, которые получат ОС Android 11 на прошивке MIUI 12 к концу 2020 года – названия и сроки рассылки российской и глобальных версий
2
CD Projekt Red "дарит" все игры во вселенной Ведьмака при покупке Cyberpunk 2077 – описание и инструкция
17
Стало известно, какие смартфоны Xiaomi получат MIUI 13 – Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro и ещё 48 моделей в списке
6
Популярный смартфон Redmi Note 8 Pro рекордно подешевел – IPS-дисплей, флагманский процессор, NFC, быстрая зарядка и 64 Мп камера в России по ценам китайского Aliexpress
8
Зафиксировано рекордное снижение стоимости игровых процессоров Intel Core i9-9900K и Core i7-9700K – лучшее предложение с момента начала продаж
93
HUAWEI выпустила стабильную прошивку EMUI 11 на Android 11 для России – список устройств и инструкция для получения обновления
4
Windows 7 окончательно потеряла позиции на рынке операционных систем – наблюдается самый массовый исход пользователей за 5 лет существования Windows 10
33
Выбираем лучшую бюджетную видеокарту в ценовом диапазоне до 200$ - RX 580 против GTX 1650 Super по мнению специалистов Benchmark
31
«Жги, как в последний раз»: рекламный ролик Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом (обновлено)
15
NVIDIA GeForce RTX 3070 обгоняет RTX 2080 Ti и RTX 2070 в среднем на 8 и 68 % — данные на основе официальных тестов
99
AMD планирует повысить интерес к видеокартам текущего поколения с помощью подарков
20
Изображение массивного GPU AMD "Big Navi" RDNA 2 для флагманской Radeon R9 6900 XT с GDDR6 появилось в сети
94
У GTA 6 скоро появится конкурент – бывший президент Rockstar North готовит новую AAA-игру за 40 миллионов долларов
12
Ещё два смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 на Android 11
1
Культовая игра The Witcher 3 получила финальную версию трассировки лучей – возможность почувствовать Next Gen на бюджетных видеокартах
8
Пользователи винят майнеров в нехватке NVIDIA GeForce RTX 3080
37
AMD готовит гибридные процессоры Ryzen на базе «Зеленых сардин»
14
Представлены первые изображения графического чипа Radeon 6900 XT – Big Navi – внушительный размер и устаревшая память GDDR6
32
Процессоры Intel Alder Lake получат до 16 ядер и поддержку DDR5, а мобильные CPU Tiger Lake-H обзаведутся 8 ядрами — новые данные от Notebookcheck
61
Team Fortress 2 побила собственный рекорд по «онлайну» за все годы существования
10

Популярные статьи

Athlon 200GE - изучаем пробник Ryzen и Vega за 50$
47
Лучшие бюджетные процессоры для игр – выбираем оптимальные варианты от Intel и AMD в октябре 2020
14
Распродажа в магазине GoDeal24: Windows 10 Pro за 579 рублей, Office 2016 Pro Plus за 1619 рублей и многое другое со скидкой до 62%
Тестирование вентиляторов на башенном кулере Scythe Ninja 3
96
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super
18
Мой первый компьютер и первая игра – возвращаемся в 2003 год
76
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GTS Core 112 (G80)
11
Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть вторая
10
ТОП-5 лучших компактных смартфонов в 2020 году
11

Сейчас обсуждают

Batareykin
17:00
+1
Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть третья
Batareykin
17:00
годные статьи
Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть третья
Алексей Янов
16:57
Так это уже первая ревизия.
Разоблачаем 5 мифов об эффективности и выгоде разгона процессоров и видеокарт
Twisted Evil
16:56
Я на такой nfs u2 проходил в режиме пошаговой стратегии и ничего.
Мой первый компьютер и первая игра – возвращаемся в 2003 год
Гоша Румынский
16:55
Так это и есть, так это же 6990
Представлены первые изображения графического чипа Radeon 6900 XT – Big Navi – внушительный размер и устаревшая память GDDR6
DeMoKPaT
16:54
Куплю-ка я вторую 580, в кросфайр их замкну.... пережду войнушку
Представлены первые изображения графического чипа Radeon 6900 XT – Big Navi – внушительный размер и устаревшая память GDDR6
jugador
16:52
На вулкане в сэма4 нереально играть. Лагает жутко. У меня на 1070 луше всего шло на дх12, но там периодически пропадали текстуры на объектах, поэтмоу играю в dx11, там всё нормально. 2,5к минимальные,...
Выбираем лучшую бюджетную видеокарту в ценовом диапазоне до 200$ - RX 580 против GTX 1650 Super по мнению специалистов Benchmark
Oleg
16:52
Что с тобой не так? Ты постоянно чем-то недоволен и вечно ноёшь в комментах) От тебя один негатив исходит...
Актеры дубляжа не верят в локализацию Cyberpunk 2077
wwr222
16:51
Остановись фанатик.Не неси херню в массы
Изображение массивного GPU AMD "Big Navi" RDNA 2 для флагманской Radeon R9 6900 XT с GDDR6 появилось в сети
iWicked_d
16:51
Лол кто минусует всё, боты даунов типа самого феникса и Заглота?
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем