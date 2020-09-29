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Как минимум весь последний год фанаты GTA 5 и GTA Online пытаются выспросить у Rockstar Games любые подробности о существовании шестой части легендарной серии игр Grand Theft Auto. Всё это время компания старательно игнорировала вопросы геймеров, лишь недавно скромно ответив в социальной сети Twitter, что на данный момент никаких новостей нет, но вскоре они могут появиться на портале Rockstar Newswire. К сожалению, с того дня на сайте всё также тихо, как и было до этого.

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Несомненно, игроки уже заждались хоть каких-либо намёков на существование игры, поэтому в некоторых случаях они ищут следы ведущихся разработок там, где их в принципе быть не может. Но, похоже, про сегодняшний случай этого сказать нельзя, так как впервые в руках пользователей оказались реальные доказательства.

Так, пользователи заметили, что примерно с 2017 года, то есть три года назад, в GTA Online начали детализироваться модели автомобилей. Физика и разрушаемость определённых машин, например, Lampadati Tigon, стала на несколько уровней лучше. По сравнению с прошлыми годами она выглядит совершенно новой. Точно то же самое можно сказать и про другие автомобили. Создатели форумов по обсуждению GTA Online предполагают, что таким образом Rockstar постепенно проверяет реакцию геймеров на обновлённые машины, и вскоре анонсирует долгожданную Grand Theft Auto 6.

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