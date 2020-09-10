Ожидаем GTA 6 – Rockstar Games даёт фанатам большие надежды в своём Twitter
Всем, конечно, известно, какой неоценимый вклад внесла игра Rockstar Games Grand Theft Auto 5 в развитие игровой индустрии. Успех её был настолько оглушительным, что на данный момент она является самой популярной игрой в мире. За несколько лет у неё появилось больше фанатов, чем у некоторых игр за десятилетия, поэтому по прошествии небольшого периода времени после релиза в 2015 году они снова выражают желание увидеть нечто подобное, только с самой современной графикой.
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К будущей GTA 6 поклонники имеют огромное количество пожеланий, основные из которых, это обширный и интересный игровой мир, увлекательный сюжет и новые механики. От этой игры уже сейчас ожидают слишком многого, даже несмотря на то, что компания до сих пор не анонсировала её официально. Споров на этот счёт нет – Rockstar намеренно держит игру втайне, но её существование подтверждается всё чаще.
Игнорируя возможные шансы на неудачу, фанаты упорно пытаются "выудить" у разработчиков малейшие детали насчёт будущей игры. К сожалению, успеха в этом деле пока никто не достиг, за то недавно пользователь спросил у службы поддержки Rockstar Games, скоро ли ждать анонса. Не ожидая ответа, он увидел ответной сообщение. В нём говорится, что новостей про GTA 6 нет, но фанатам следует следить за активностью портала Rockstar Newswire, чтобы ничего не пропустить.
В этом предложении как раз таки и кроется самый важный намёк – Grand Theft Auto 6 находится в разработке. Компания обязательно анонсирует её. Неизвестно только, как скоро это случится.
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