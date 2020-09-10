Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Всем, конечно, известно, какой неоценимый вклад внесла игра Rockstar Games Grand Theft Auto 5 в развитие игровой индустрии. Успех её был настолько оглушительным, что на данный момент она является самой популярной игрой в мире. За несколько лет у неё появилось больше фанатов, чем у некоторых игр за десятилетия, поэтому по прошествии небольшого периода времени после релиза в 2015 году они снова выражают желание увидеть нечто подобное, только с самой современной графикой.

реклама

К будущей GTA 6 поклонники имеют огромное количество пожеланий, основные из которых, это обширный и интересный игровой мир, увлекательный сюжет и новые механики. От этой игры уже сейчас ожидают слишком многого, даже несмотря на то, что компания до сих пор не анонсировала её официально. Споров на этот счёт нет – Rockstar намеренно держит игру втайне, но её существование подтверждается всё чаще.

Игнорируя возможные шансы на неудачу, фанаты упорно пытаются "выудить" у разработчиков малейшие детали насчёт будущей игры. К сожалению, успеха в этом деле пока никто не достиг, за то недавно пользователь спросил у службы поддержки Rockstar Games, скоро ли ждать анонса. Не ожидая ответа, он увидел ответной сообщение. В нём говорится, что новостей про GTA 6 нет, но фанатам следует следить за активностью портала Rockstar Newswire, чтобы ничего не пропустить.

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр



В этом предложении как раз таки и кроется самый важный намёк – Grand Theft Auto 6 находится в разработке. Компания обязательно анонсирует её. Неизвестно только, как скоро это случится.

Источник.