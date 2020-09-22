Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Анонсированный ещё несколько месяцев назад новый процессор Intel Core i9-10900K (флагман линейки Comet Lake-S) быстро получил прозвище "фантом", причём не зря. Продолжительное время десятиядерный процессор отличился тремя вещами: большой производительностью, высоким энергопотреблением и крайне низкой доступностью на рынках всего мира. С начала июня и до текущей недели он практически не продавался, поэтому компании Intel пришлось выпустить менее мощную модель под названием Core i9-10850K.

реклама

Несмотря на долгие проблемы с продажами, на данный момент дело обстоит гораздо лучше. За i9-10900K в разных магазинах просят примерно 518-520 евро. Вскоре чип станет массовым и ещё немного сбросит в цене, как это сейчас происходит с младшей моделью (Core i9-10850К). На данный момент её можно приобрести в европейских магазинах за 410 евро.

С учётом того, что старшая версия распространяется всё быстрее, младшая за месяц подешевела на 60 евро или 13%. В конце августа стоимость процессора составляла 470 евро. Если популярность вышеупомянутого i9-10900K будет расти с теми же темпами ещё хотя бы до начала ноября, то цена на i9-10850K снизится на 30-40 евро, что далеко не мало для чипа такого уровня.

Источник.