Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Core i9-10900K появляется на рынке, а 10850K постепенно дешевеет – последние новости процессорной линейки Intel

[ ] для раздела Блоги
+
<b>!!! 2080 Ti Zotac AMP за КОПЕЙКИ в Регарде !!!</b>
!! MSI Gaming 2080 Ti - цена рухнула РЕАЛЬНО НА ПОРЯДОК
<b>!! Gigabyte RTX 2080 Ti за ГРОШИ в Регарде</b>
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Анонсированный ещё несколько месяцев назад новый процессор Intel Core i9-10900K (флагман линейки Comet Lake-S) быстро получил прозвище "фантом", причём не зря. Продолжительное время десятиядерный процессор отличился тремя вещами: большой производительностью, высоким энергопотреблением и крайне низкой доступностью на рынках всего мира. С начала июня и до текущей недели он практически не продавался, поэтому компании Intel пришлось выпустить менее мощную модель под названием Core i9-10850K.

реклама

Несмотря на долгие проблемы с продажами, на данный момент дело обстоит гораздо лучше. За i9-10900K в разных магазинах просят примерно 518-520 евро. Вскоре чип станет массовым и ещё немного сбросит в цене, как это сейчас происходит с младшей моделью (Core i9-10850К). На данный момент её можно приобрести в европейских магазинах за 410 евро.

С учётом того, что старшая версия распространяется всё быстрее, младшая за месяц подешевела на 60 евро или 13%. В конце августа стоимость процессора составляла 470 евро. Если популярность вышеупомянутого i9-10900K будет расти с теми же темпами ещё хотя бы до начала ноября, то цена на i9-10850K снизится на 30-40 евро, что далеко не мало для чипа такого уровня.
Источник.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel core i9-10900k core i9-10850k
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
11
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
35
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX
15
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
25
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
208
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
113
Осенняя распродажа в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для ПО
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ (RX5700XT TCX 8GP)
16
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
24

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 208
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 113
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 24
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
18 сентября 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GTA 6 была красочно анонсирована в конце презентации PS5 – новая концепция от пользователей выглядит очень реалистично
13
Цена Xiaomi Mi 10 упала на 540 долларов – Snapdragon 865, 108-Мп камера, 90-Гц дисплей AMOLED и аккумулятор на 4780 мА*ч
4
POCO X3 NFC сильно подешевел – Snapdragon 732G, 64-Мп камера, 120-Гц экран, Android 10 и аккумулятор ёмкостью 5120 мА*ч по самой низкой цене с начала продаж
1
7 популярных смартфонов Xiaomi получили Android 11 – Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 9S и другие – список и ссылки на закачку
5
Раскрыты характеристики и цены видеокарт Big Navi – Radeon RX 6900 XT и RX 6800 XT – 16 Гб памяти Samsung, 256-битная шина и многое другое
35
Xiaomi Redmi Note 9 сильно подешевел – NFC, аккумулятор на 5020 мА*ч и 48-Мп камера со скидкой до 140 долларов
4
Xiaomi Redmi Note 8 Pro резко подешевел перед анонсом 10-й серии Redmi Note – продвинутая камера на 64 Мп, игровой процессор и NFC по самой низкой цене осени 2020
2
Huawei P30 Pro подешевел на 480 долларов – лучший камерофон 2019 года с сервисами Google по низкой цене
2
Популярный смартфон Xiaomi 2017 года получил стабильную прошивку MIUI 12 от 21 сентября 2020 года
3
Realme представила четырёх мощных конкурентов для Xiaomi Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9C
2
Xiaomi Redmi Note 9 Pro сильно подешевел – NFC, мощный процессор, ёмкий аккумулятор и 64-Мп камера со скидкой до 135 долларов
3
Xiaomi Mi Note 10 Lite подешевел на 215 долларов – Snapdragon 730G, качественный дисплей OLED, 64 Мп-камера NFC и аккумулятор на 5260 мА*ч по низкой цене
4
Crysis Remastered против оригинальной игры 2007 года - очередной проходной проект или графика нового поколения - от Testing Games
24
Ryzen 9 3900X против Ryzen 5 3600X – выясняем, сколько fps принесёт переплата в 250 долларов за 12-ядерный процессор по мнению Benchmark
15
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
100
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
489
Цена Huawei P40 Pro упала на 430 долларов – Kirin 990 5G, профессиональная 50-Мп камера, NFC, 90-Гц дисплей и ёмкий аккумулятор
4
Не все так гладко с RTX 3080 FE - рабочая температура в играх превышает 100 градусов
21
Крупнейшее графическое обновление для Ведьмак 3: Дикая Охота добралось до релиза
4
История одного анонса: NVIDIA рассказала всю правду о начале продаж GeForce RTX 3080
55

Популярные статьи

NVIDIA замедляет старые видеокарты в новых драйверах - проверяем популярную теорию на практике
135
Какую видеокарту купить, если денег мало, а поиграть хочется – выбираем модель для любого кошелька и игрового разрешения на 60 fps
43
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
35
Необычные материнские платы - двухпроцессорные, яркие расцветки, мощные и миниатюрные и многие другие
11
Необычные материнские платы - яркие цвета, встроенный процессор, большие радиаторы и многое другое
8
Data Scientist – вероятная профессия будущего. Реальность и мифы
38
Ретроверсус — Radeon HD 2900 XT (R600) vs. GeForce 8800 GTS (G80)
35
Тест термопасты Thermagic ZF-12 - выскочка из Китая
38
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
11
Собираем игровой ПК для Cyberpunk 2077 дешевле 50000 рублей
3

Сейчас обсуждают

Артур Легат
20:51
Обосался ты знатно, не угадал)) Моник 4 к. Сертификация Vesa hdr 600. Настоящие 10 бит без фрс) Теперь понимаешь как твои познания низки? И тебе же не понять как правильно работает цепочка premium Hd...
RADEON 20.9.1 изобилует багами
Kopcheniy
20:51
Там было похлеще, многих не впечатлили новые фишки, их расстроило +30% за х1.5-х2 к цене от 1080Ti, потому некоторые скупали еще новые 1080Ti за сниженный ценник. Б/у версии были еще дешевле - вплоть ...
За старшие версии GeForce RTX 3090 придётся выложить не менее $1799
REY_B_
20:50
"но ездят на поло" - на гнилом поло, прошитом, без катализатора, т.е. отравляющие жизнь соседям.
Доступная видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 получит 40 вычислительных блоков и будет конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3060 в среднем ценовом сегменте
Дмитрий
20:50
2080ti, когда вышли, было понятно вышли ограниченной серией. Чипы не производят, но вот производители произвели карты которые продать надо, поэтому 3080 может искуственно задерживаться.
За старшие версии GeForce RTX 3090 придётся выложить не менее $1799
REY_B_
20:49
Лучше уж купить хорошее красное, чем увидеть топовое зелёное.
Доступная видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 получит 40 вычислительных блоков и будет конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3060 в среднем ценовом сегменте
Kopcheniy
20:49
Вы не увидели слова "вендор" в первом предложении. То есть сама Nvidia уже не продает карты Turing, начиная с 2070S. То, что есть в наличии в магазинах сейчас - это карты, которые были ранее отгруже...
За старшие версии GeForce RTX 3090 придётся выложить не менее $1799
32.50
20:47
3500x не будет ли лучше?
Собираем игровой ПК для Cyberpunk 2077 дешевле 50000 рублей
Дмитрий
20:46
Продажи 2080ti никто не останавливал. Их продают со складов ритейлеров, кто завозит карты, ну и возможно 3080 дают тем кто продает карты нвидия, обычно по правилам дистрибьюции вы должны продавать все...
За старшие версии GeForce RTX 3090 придётся выложить не менее $1799
Kopcheniy
20:43
Продажи 2080Ti теперь целиком висят на ритейлерах. Их выпуск и отгрузку вендор заблаговременно приостановил. Да будут, будут, только не сразу. Тем более что сейчас не так много реальных желающих взят...
За старшие версии GeForce RTX 3090 придётся выложить не менее $1799
Дмитрий
20:40
Это по новостям их купить хотят, искуственно созданный ажиотах, я думаю 3090 будут в доступе, а пока не продадут 2080ti, их партиями выкидывать будут Ну а потом выпустят карты с большим размером памят...
За старшие версии GeForce RTX 3090 придётся выложить не менее $1799
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем