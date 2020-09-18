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Совсем недавно состоялась очередная прямая трансляция на канале PlayStation, во время которой компания Sony наконец раскрыла, сколько будет стоить консоль нового поколения, и когда её ждать на прилавках магазинов. Вся эта информация уже публиковалась, поэтому сегодня мы пересказывать её не будем. Перейдём сразу к самому интересному.

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На следующее утро после презентации многие крупные онлайн-магазины открыли возможность предзаказа приставки, но дело обернулось не так, как надеялись фанаты. Через короткое время заказать устройство было невозможно. Пользователи, пытающиеся это сделать, видели надпись "нет в наличии". Заметив большой ажиотаж на приставку, находчивые ритейлеры выставили её на продажу на крупнейшем аукционе Ebay по непомерно дорогой цене.

За новую консоль PS5 просят 10 000 евро (894 000 рублей). После неё идёт версия за 6 290 евро (563 000 рублей), а на третьем месте приставка ровно за 5 000 евро (447 000 рублей). На самую дорогую модель на данный момент подана 41 заявка. Сейчас такие крупные магазины как Amazon не раскрывают информацию, когда устройство снова появится в продаже. Этот факт даёт возможность торговым посредникам с Ebay заработать на приставке как можно больше.

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