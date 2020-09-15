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В последнее время не проходит и недели без того, чтобы какие-либо инсайдеры или крупные магазины не объявляли о том, что им известна достоверная цена на новую консоль от Sony PlayStation 5. В прошлом мы уже сообщали вам о европейских ритейлерах, которые показывали на своих сайтах обложки с приставкой. Сегодня пришел черёд ещё одной новости, связанной с наиболее обсуждаемой темой всего игрового сообщества – стоимостью PS5.

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День назад пользователь с ником schneper выложил в социальной сети Reddit пост с двумя ссылками на испанский магазин. Там говорится, что у дилеров появилась свежая информация и они хотят поделиться ею с максимальным количеством людей. Как известно, Sony решила угодить фанатам в плане выбора вариантов приставки. В канун Нового года компания планирует выпустить две версии: одну стандартную, с дисководом в комплекте, а другую без него. Она имеет названием Digital edition и, по словам источника, получит ценник в 400 евро (36 000 рублей).

За более продвинутую версию производители попросят как минимум 500 евро или 45 000 рублей. Напомним, что конкурент Sony в лице Microsoft тоже не дремлет. Приобрести Xbox Series X можно будет примерно за ту же сумму, что и старшую модель PS5, то есть за 500 евро, но младшая Xbox Series S окажется гораздо доступнее для пользователей с ограниченным бюджетом. Её стоимость не превысит 300 евро (27 000 рублей).

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