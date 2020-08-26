Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В то время, как большинство инсайдеров утверждает, что стоимость новой консоли PlayStation 5 не выйдет за рамки 500 долларов, различные интернет-магазины трактуют её по-своему. Кто-то ставит больше, кто-то меньше, но диапазон у всех нынешних ритейлеров примерно одинаков. Невероятно огромной ценой по сегодняшним меркам отличился лишь крупный немецкий магазин розничной торговли под названием Otto.

реклама

Несмотря на чьи-либо мнения, магазин пошёл своим путём, объявив значительную сумму, по которой будет продаваться PlayStation 5. Несколько часов подряд на официальной странице Otto виднелась приставка нового поколения. Чтобы в будущем стать её владельцем, нужно было отдать 974 евро (1152 доллара США). На отечественной валюте получается примерно 86 700 рублей.

Конечно, стоит учитывать, что магазин продемонстрировал не обыкновенную модель ёмкостью SSD в 1ТБ. Предполагаемая версия имеет вдвое увеличенный накопитель на целых 2ТБ, который обеспечит хранение большего количества игр на устройстве и их моментальный запуск. На данный момент воочию убедиться в достоверности данных нельзя по причине удаления страницы. В качестве доказательства имеется лишь скриншот.

Источник.