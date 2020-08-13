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PlayStation 5 может провалиться из-за слабого железа и высокой конкуренции со стороны Microsoft

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Несмотря на то, что Sony и Microsoft уже давно официально раскрыли все характеристики своих будущих консолей нового поколения, определить, какое из устройств займёт первую позицию по популярности, не может никто.

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Учитывая безоговорочное лидерство Sony и её приставок PlayStation в прошлом, большинство инсайдеров ставят ставки именно на PS5, однако есть и те, кто возлагает немалые надежды на Xbox Series X. Так, один пользователь на форуме ResetEra уверил читателей, что первенство Microsoft в консольной войне для него очевидно.

В подтверждение своих слов инсайдер привёл несколько весомых аргументов: во-первых, сравнивая аппаратные мощности обеих приставок, можно заметить, что PlayStation 5 значительно уступает Xbox Series X в мощности. В плане ежедневного пользования означать это может лишь одно: многопользовательские онлайн-игры будут быстрее и лучше работать на консоли от Microsoft.

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Во-вторых, Sony, в отличие от Microsoft, всегда оценивала свои устройства дороже. Разница в цене между приставками нынешнего поколения (PlayStation 4 и Xbox One) есть, но она крайне незначительна. В следующем же поколении она возрастёт в несколько раз. Возможно, дойдёт и до сотни долларов.

По мнению инсайдера, Xbox X сможет похвастаться меньшим ценников, чем конкурент, в связи с чем стандартный пользователь выберет то устройство, которое не уступает в мощности соперникам (в данном случае превосходит) и стоит на порядок меньше. Компенсировать затраты Microsoft планирует с помощью своего сервиса Xbox Game Pass. Соответственно, рассуждая о перспективах развития устройств, инсайдер пришел к выводу, что PlayStation 5 скорее всего обречена на провал.
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