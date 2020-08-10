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PlayStation 5 имеет все шансы проиграть консольную войну и уступить пальму первенства конкуренту

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Через неполных полгода на прилавках магазинов появятся консоли нового поколения и дополнительные аксессуары к ним. Вот уже несколько месяцев каждый, кто хоть немного заинтересован в видеоиграх, пытается решить для себя, какая консоль лучше, оценивая варианты по всевозможным параметрам.

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Как показали недавние опросы, большая часть пользователей отдаёт свой голос за PlayStation 5. За Xbox Series X проголосовало гораздо меньшее количество, но это вовсе не означает, что приставку Microsoft уже можно списывать со счетов, ведь ответы на вопросы о совместимости PS5 до сих пор не предоставлены.

Одним из важнейших элементов любой приставки несомненно является джойстик (контроллер). С помощью него выполняются все передвижения в играх, и именно ориентируясь на его совместимость с прошлыми версиями консолей будет делаться выбор при покупке нового устройства. Как и всегда, Microsoft давно выложила все карты на стол: их контроллер будет полностью совместим и с Xbox One и с более давними версиями.

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Ничего такого про DualSense для PlayStation 5 сказать точно нельзя. Многочисленные утечки информации сообщают, что использовать новый контроллер в играх на PS4 не выйдет. В качестве джойстика его можно будет применять исключительно на новом оборудовании, со старым у него нет никакой совместимости.

Возможно, это лишь слухи, однако, если они подтвердятся, то Xbox Series X вполне способна обогнать PlaySyation 5 как по популярности, так и по продажам. Ожидается, что Sony более подробно расскажет о теме совместимости в конце текущего месяца.
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Теги

microsoft sony playstation 5 xbox series x playstation 5 или xbox series x
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