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Когда чуть более месяца назад Sony во время онлайн-трансляции представила консоль нового поколения PlayStation 5, подавляющее большинство фанатов было уверено, что дальнейшие важные события пройдут совсем скоро: буквально через несколько дней Sony, по их мнению, должна была объявить, сколько будет стоить приставка и все аксессуары к ней, а ещё через неделю крупнейшие магазины мира открыли бы возможность оформить предварительный заказ.

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К сожалению, всё пошло совершенно иначе: стоимость будущего устройства Sony до сих пор держит в секрете. О предзаказе говорить и вовсе нечего. Временами на Amazon всплывают странички, где можно рассмотреть приставку, но отнюдь не заказать или добавить в корзину покупок. Кроме этого, все странички через некоторое время удаляются, поэтому официально подтвердить их принадлежность к японской компании нельзя. Несмотря на отсутствие в последнее время новой информации по поводу PS5, мы обнаружили интересный комментарий вице-президента Blizzard Майка Ибарры в Twitter.

В ответ на пост пользователя с ником @albertpenello, вице-президент Blizzard ответил, что он не осведомлён в вопросах совместимости между контроллером DualSence 4 и PlayStation 5, но чётко уверен, что именно цена на приставку будет определять её будущие и являться важнейшим фактором для геймеров. По его словам, стоимость консоли останется неизвестной ещё достаточно продолжительное время.

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