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Многие читатели уже знают, что Rockstar Games недавно приняла решение выпустить свою лучшую игру Grand Theft Auto 5 на новой консоли Sony PlayStation 5. Этим шагом компания ликвидировала большинство теорий о том, что со следующим поколением приставок Rockstar неожиданно для всех фанатов официально представит GTA 6, а уже через некоторое время владельцы консолей смогут в неё поиграть.

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К сожалению, этой теории не суждено сбыться: игровой журналист, а также известный телеведущий из Канады Джефф Кейли сообщил, что кроме обычной версии GTA 5 для PS5, для получения большей прибыли, Rockstar выпустит и расширенную версию, но вовсе не это разрушит надежды поклонников на скорый выход шестой части.

В своём аккаунте в Twitter Джефф Кейли отметил, что в 2021 году на PS5 перенесут и GTA Online. Этот факт не просто ставит под сомнение появление GTA 6 на новой консоли, а и выход игры в целом, ведь если через год пользователям приставок откроется возможность окунуться в онлайн мир GTA, объявлять релиз шестой части для разработчиков бессмысленно, по крайне мере до 2024 года, на который намечена впечатляющая сумма в 90 миллионов долларов. Скорее всего её планируется потратить на маркетинг и рекламу Grand Theft Auto 6. Учитывая большое количество всевозможных утечек по этому поводу, сейчас Rockstar Games определённо работает над каким-то секретным проектом.

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