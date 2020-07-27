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Нередко поклонники компании Apple сталкиваются с тем, что устройства премиального качества имеют слишком завышенный ценник. Так, к примеру, популярный в России iPhone 11 Pro стоит около 90 000 рублей. Для многих фанатов это довольно неоднозначная цена. Совершенно недавно в российскую розницу поступил новый кабель под названием Thunderbolt 3 Pro. В разных магазинах цена отличается, но в среднем это 12 000 рублей.

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Длина кабеля составляет чуть больше 2-х метров, он поддерживает 2 стандарта: DisplayPort и USB 3.1 Gen 2. Скорость передачи информации не маленькая – 10 Гб в секунду. При всём этом, по словам реализаторов, в цену не входит переплата за известный бренд: кабель имеет высокую прочность, хорошо деформирующуюся форму и не ломается через несколько недель пользования.

Из официальных характеристик также следует, что новый кабель способен передавать информацию со скоростью 40 Гб между двумя подключёнными устройствами, но это при условии использования стандарта Thunderbolt 3. Кроме данной модели в магазине Apple присутствуют и более бюджетные кабели с меньшей длиной, но их скорость соответственно будет несколько меньше. Совсем недавно Thunderbolt 3 Pro появился в магазинах США со стоимостью 129 долларов (9 200 рублей).