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Уже не раз мы сообщали вам о деталях разработки Grand Theft Auto 6. Последние несколько месяцев наблюдается всплеск интереса к продолжению легендарной серии. Фанаты то и дело рисуют собственные карты будущей игры или создают лжетрейлеры, пытаясь выдать их за оригинал. Недавно на портале Reddit появился очередной пост-дискуссия, созданный, чтобы обсудить важнейшие детали сеттинга GTA 6.

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Пользователь с ником u/steakandwater выразил свою мысль по поводу карты будущей игры просто и кратко: во-первых, в GTA 6 нужно в разы больше игрового пространства для любых действий, будь-то ограбление банков, обычных прохожих или просто езда на транспорте. Большинство фанатов единогласно заявляют, что хотят, чтобы в игре было чем заняться несколько часов подряд. Во-вторых, главным препятствием хорошей игре служат горы или другие препятствия, из-за которых мир становится порядком меньше. Для сравнения можно привести тот факт, что GTA 5 значительно уступает прошлой San Andreas по размерам в связи с тем, что в "пятёрке" большую часть всего места занимают именно горы.

В-третьих, NPC, то есть не игровые персонажи, должны взаимодействовать между собой. Также разработчикам стоит усовершенствовать животных. По словам автора поста, было бы неплохо иметь навык приручения собаки или кота, или дрессировать своих питомцев дома. Это принесло бы игрокам новые ощущения и интересный опыт. В завершение u/steakandwater предлагает сделать океан играбельным. Конечно, не в полной мере, но хотя бы частично. Поклонники серии радостно восприняли бы новые режимы, такие как, например, охота за сокровищами.

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