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В Twitter появился поддельный трейлер GTA 6 и вызвал неодобрение фанатов

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Уже долгое время в сети ходят слухи, что Grand Theft Auto 6 находится на стадии разработки. Резные источники трактуют дату релиза по-разному. В среднем фанаты отмечают 2021 год, но это неточная информация. Недавно мы уже рассказывали вам о коротком тизере, который создал фанат GTA 5, чтобы впечатлить игровое комьюнити. Тогда создатель не пытался выдать его за оригинал. 23 июня в Twitter разместили очень спорный ролик, по всему напоминающий полноценный трейлер к будущей игре.

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Первые тридцать секунд видео показывают города, в которых происходили действия в прошлых играх GTA, это: Liberty City, Las Venturas и San Fierro. Надписи "Rockstar Games Presents" и "Rockstar North Production" вначале вселяли уверенность, что трейлер подлинный. Спустя сотни тысяч просмотров и десятки тысяч лайков пользователи, настроенные более скептически, сделали вывод, что ролик является наглой провокацией и попыткой ввести зрителей в заблуждение.
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Его создатель с ником Skipper Interactive не имеет возле имени галочку, подтверждающую верификацию аккаунта. После того, как под трейлером появились первые осуждающие автора комментарии, провокационный ролик не был удалён, он всё также продолжает собирать просмотры и сейчас. На данный момент их количество уже достигло 700 000, и темпы, с которыми его смотрят, похоже, не собираются снижаться. Большинство комментариев написано в гневной форме. Тысячи пользователей обвиняют автора видео во лжи и проклинают его.
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Теги

rockstar games rockstar north gta 6 rockstar studios rockstar advanced game engine grand theft auto 6
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