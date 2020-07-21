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Одной из самых безвредных технологий, как правило, выступает блок питания. Взломать его достаточно сложно, да и делать это возьмётся не каждый злоумышленник, поэтому для получения контроля над смартфоном используют другие методы, но, по недавним исследованиям ресурса Xuanwu Labs, принадлежащего гигантской корпорации Tencent, в последнее время взломы телефонов через блоки питания увеличились в несколько раз.

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Точную методику мы, конечно, расписывать не будем ради безопасности, но схема довольна проста: каждый раз при подключении смартфона к зарядному устройству происходит обмен минимальными и максимальными значениями мощности, которые сможет выдержать блок питания смартфона. При этой процедуре практически во всех случаях ничего не случается. Хакеры же смогли буквально сжигать любые устройства, всего лишь изменив нужное им напряжение.

Манипуляция блоком питания позволяет сильно превысить допустимый порог напряжения, вследствие чего устройства получают огромное количество энергии, и блок питания возгорается. После него начинают плавиться и другие компоненты: процессор, память и т.д. Исследователи из Xuanwu Labs наглядно продемонстрировали полный процесс удалённого сжигания смартфона.

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